Lamborghini показала финальный Aventador

Спустя десять лет после выхода первого Aventador LP700-4 компания Lamborghini ставит точку в истории модели. Последняя итерация нынешнего суперкара получила название Aventador LP 780-4 Ultimae. Она выйдет тиражом в 600 экземпляров и объединит всё самое лучшее от экстремального SVJ и элегантного Aventador S. Преемник модели появится в 2022-2023 годах. По слухам, он сохранит двенадцатицилиндровый двигатель, но лишь как часть гибридной силовой установки.





Полноприводному Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae достался прежний «атмосферник» V12 6.5, только здесь его мощность доведена до 780 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Это на 40 сил больше, чем у Aventador S, и на 10 - чем у SVJ. Вдобавок купе на 25 килограммов легче «эски», а по разгону до ста не уступает SVJ - 2,8 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 355 километров в час, то есть +5 км/ч по сравнению с SVJ. Благодаря углеродо-керамическим тормозам, для остановки со 100 километров в час суперкару требуется всего 30 метров.

По образу Aventador S финальный Ultimae получил полноуправляемое шасси. Работа актуаторов на задних колесах тесно связана с перекалиброванным рулевым управлением Lamborghini Dynamic Steering, а значит отклики на действия водителя должны стать резче и острее. Вдобавок скорректирована логика работы полного привода (на заднюю ось может идти больше момента) и трекшн-контроля. Как и прежде, управляет всеми системами процессор Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva, получающий данные о продольных и поперечных ускорениях в режиме реального времени.

От других Авентадоров новинка отличается дизайном переднего бампера, который увеличивает аэродинамическую нагрузку на переднюю ось. Активное антикрыло имеет три положения и работает в согласии с генераторами вихрей в передней и задней частях днища для оптимизации аэродинамического баланса. Ездовых профиля четыре: Strada, Sport, Corsa и настраиваемый Ego. Покупатели Aventador LP 780-4 Ultimae смогут выбрать один из 18 стандартных цветов кузова либо остановиться на любом из 300 дополнительных оттенков, что предлагают через программу персонализации Ad Personam.

Общий тираж суперкара в 600 экземпляров распределят между 350 купе и 250 родстерами. По умолчанию машины будут идти с коваными колесами Silver Dianthus диаметром 20 и 21 дюйм спереди и сзади, а также углепластиковым декором экстерьера и интерьера. Для запуска Aventador LP 780-4 Ultimae выбраны купе в двухцветной окраске «серый-на-сером» с красными акцентами Rosso Mimir и родстер, окрашенный в оттенки Blu Tawaret и Blu Nethuns в сочетании с карбоновой крышей под глянцевым лаком.



