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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

12:59 07.07.2021 |

Транспорт

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 

Компания Peugeot представила спортпрототип 9X8 для нового класса Le Mans Hypercar (LMH) гонок на выносливость FIA WEC. Параметры силовой установки машины строго регламентированы и уже известны, поэтому сейчас производитель уделил внимание дизайну и аэродинамике - например, у машины нет привычного антикрыла. Новый гоночный Peugeot создан совместными усилиями команд Peugeot Sport и Peugeot Design - он выступит в соревнованиях FIA World Endurance Championship сезона 2022 году.


«Поскольку 9X8 - это Peugeot, исходный эскиз, которым мы руководствовались в работе, изображал большую, готовящуюся к прыжку кошку - её поза отражена в слегка смещенной вперед кабине», - отмечает директор по дизайну Peugeot Маттиас Хоссанн. Фамильные черты бренда можно заметить в оформлении передней и задней оптики (когти льва), интерьера (i-Cockpit) и в выборе цветовой схемы - гиперкар используется то же сочетание, что и модели линейки Peugeot Sport Engineering: серый Selenium Grey с акцентами кислотно-зеленого Kryptonite.

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 

Название гиперкара составлено из цифры «9» - указывает на серию, зарезервированную за спортпрототипами Peugeot для длинных гонок; литеры X - символизирует полный привод и гибридную силовую установку; и неизменного атрибута всех последних машин марки - восьмерки.

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 

Однако особую гордость у авторов машины вызывает не идентичность другим продуктам бренда, а аэродинамическая проработка, частью которой стал отказ от антикрыла. «Его отсутствие - важный инновационный шаг, - говорит директор Stellantis Motorsport Жан-Марк Фино. - Мы достигли определенной степени аэродинамической эффективности, что позволило избавиться от этой детали. Но не спрашивайте как. Мы намерены держать это в секрете как можно дольше».

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 

Между тем Peugeot 9X8 получил передний и задний диффузоры, обеспечивающие прижим на высокой скорости, и три продольных «плавника», предназначение которых - стабилизировать машину в поворотах. Небольшой излом внешних панелей на корме, судя по всему, выполняет роль спойлера: огибающие кузов потоки воздуха формирует перед ним зону высокого давления, ещё больше увеличивая прижим задней оси к дороге.

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 

Силовая установка 9X8 называется Peugeot Hydrid4 500kW. Она состоит из установленного сзади в пределах базы битурбодвигателя V6 2.6 мощностью 680 лошадиных сил, 200-киловаттного (272 силы) мотора-генератора и 900-вольтовой батареи, разработанной Peugeot и фирмой Saft, «дочкой» Total. Пиковая мощность - те же 680 лошадиных сил, причем по ходу гонки ДВС и электромотор могут работать как вместе, так и по отдельности.


Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

 
По материалам: Motor.ru
 

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