Volvo показала предвестника будущей линейки электромобилей

Компания Volvo провела онлайн-мероприятие Tech Moment, на котором рассказала о ключевых моментах стратегии электрификации. План предусматривает полный переход на электромобили к 2030 году, глубокую технологическую трансформацию и выпуск моделей новой волны. Возглавит линейку преемник кроссовера XC90, тогда как роль предвестника электрических Вольво следующего поколения отведена Volvo Concept Recharge. Он намекает на облик будущих моделей шведской марки, а также демонстрирует особенности компоновки и оснащения.





Концепт Volvo Concept Recharge и последующие за ним серийные электрокары будут построены на новой платформе-скейтборде с плоской батареей в полу. Главные особенности - растянутая колесная база, короткие свесы, колеса увеличенного диаметра и большой отсек между передними сиденьями. Фирменный стиль, продвигающий подход «меньше, но лучше» (минимум лишних и выступающих элементов), преподносится как новый. Он разработан командой дизайнеров под руководством Робина Пейджа и является развитием нынешней стилистики.

Неудивительно, что Concept Recharge сохранил все фамильные черты. Это и фары-мьёльниры с необычной графикой (ночью они «открываются», чтобы показать основные модули), и вертикальные фонари, снабженные выдвижными крыльями для снижения сопротивления воздуху на высокой скорости. Вместо традиционной решетки радиатора - глухой «щит». На крыше - неотъемлемый атрибут всех грядущих Volvo: лидар производства Luminar, сканирующий пространство перед автомобилем на 300 метров вперед.

Вдобавок дизайнеры оптимизировали линию крыши, занизили капот и изменили положение кресел, впихнув между ними большой вещевой отсек. Центральное место на передней панели занял 15-дюймовый дисплей медиасистемы, работающей под управлением Android Automotive OS. Важный момент: Volvo объявила, что для новых моделей разработает зонтичную операционку VolvoCars.OS, которая включит в себя бортовые и «облачные» системы и даст разработчикам доступ к встроенным функциям автомобиля. Плюс на смену множеству блоков управления придет централизованная система из нескольких мощных вычислительных платформ NVIDIA.

Кроме того, Volvo продолжит сотрудничество с производителем батарей Northvolt. До конца десятилетия компании доведут показатель плотности хранения энергии до 1000 ватт-часов на литр объема (сейчас 700 Вт•ч/л), что обеспечит дальность пробега без подзарядки в 1000 километров, причем в реальных условиях. При этом время зарядки уже через несколько лет сократится как минимум вдвое. Отслужившие своё тяговые батареи будут использовать повторно, например, как промежуточный буфер для накопления излишков энергии, или отправят на переработку партнерам.



