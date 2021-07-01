640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT

Компания Porsche представила новую флагманскую версию семейства Cayenne - кросс-купе Cayenne Turbo GT. Новинка с форсированным до 640 лошадиных сил турбомотором V8, улучшенной аэродинамикой и перенастроенным шасси разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,3 секунды. В Porsche заявляют, что Cayenne Turbo GT - быстрейший кроссовер на планете, и он уже подтвердил это звание на трассе Нюрбургринг, проехав круг за рекордные семь минут 38,925 секунды. Этот результат на 3,3 секунды быстрее, чем у прежнего рекордсмена Audi RS Q8.





Экстремальный Cayenne Turbo GT получил ряд доработок по сравнению с исходной версией Turbo. Например, амортизаторы пневмоподвески стали на 15 процентов жестче, а дорожный просвет уменьшился на 17 миллиметров. На корме появился массивный спойлер (он на 25 миллиметров больше, чем у обычной машины, и обеспечивает дополнительные 40 килограммов прижимной силы), патрубки спортивной выпускной системы расположены по центру заднего бампера. Изменен угол развала колес, а карбон-керамические тормоза включены в список базового оборудования.

Для новинки заявлены адаптивная подвеска с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси, электронноуправляемый задний дифференциал, крыша из карбона и 22-дюймовые диски с шинами Pirelli P Zero Corsa.

Изменения затронули и «битурбовосьмерку». Появились новые поршни и шатуны, а также доработанные коленвал и турбокомпрессоры. В результате отдача выросла с 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента до 640 сил и 850 Нм. Восьмидиапазонный автомат теперь быстрее переключает передачи.

Несмотря на то что Cayenne Turbo GT быстрее прочих разгоняется до «сотни», по максимальной скорости он уступает конкурентам Bentley Bentayga Speed и Lamborghini Urus: немецкий кроссовер способен развить 300 километров в час, в то время как Bentayga и Urus разгоняются до 305 и 306 километров в час соответственно.

В Германии за новинку попросят минимум 196 078 евро. Это делает кроссовер самым дорогим в линейке: для сравнения, более мощный гибрид Turbo S E-Hybrid Coupe стоит 180 тысяч долларов.



