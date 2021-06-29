Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет

Volkswagen уже к 2033-2035 годам полностью откажется от выпуска и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе, рассказал газете Muenchner Merkur руководитель отдела продаж немецкой марки Клаус Целлмер. При этом крайний срок для рынков США и Китая наступит несколько позднее - насколько именно, он не уточнил. Не готовы к тотальному переходу на электрокары и Южная Америка с Африкой, в которых отсутствует как законодательная база, так и инфраструктура.

Заявление руководителя отдела продаж Volkswagen касается только самой немецкой марки, а не всего концерна, уточняет газета. Однако предварительный период отказа от ДВС для других брендов уже озвучен - автомобили всех входящих в состав концерна марок станут нейтральным к CO2 к 2050 году. Некоторые компании перейдут на выпуск электрифицированных машин уже в нынешнем десятилетии: к таковым, например, относится Audi, которая отправит ДВС в отставку уже через пять лет.

В случае с европейскими марками скорый переход на электричество связан с перспективным ужесточением экологических стандартов в Евросоюзе. Так, уже в 2027 году планируется ввести стандарт Евро-7, который, по мнению автопроизводителей, существенно ограничивает возможности двигателей внутреннего сгорания и делает разработку моторов нового поколения бесперспективной.

Как итог - и Volkswagen, и Audi сконцентрируются на адаптации существующих агрегатов к новым экологическим директивам, а нынешнее поколение ДВС станет последним. Пока точные параметры будущего стандарта Евро-7 не определены: по одной из версий, предельные выбросы окислов азота власти сократят с нынешних 80 миллиграммов на километр до 30.

Ранее сообщалось, что Volvo откажется от автомобилей с ДВС к 2030 году: к концу десятилетия в линейке шведской марки останутся только электромобили. Fiat запустит процесс переход на электротягу в 2025 году, а BMW, несмотря на ужесточение экологических норм и агрессивные планы по электрификации, не прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания следующего поколения.