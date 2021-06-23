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Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90
08:27 23.06.2021 |
Компания Lynk & Co, созданная Geely совместно с Volvo, представила флагманскую модель с индексом 09. Она представляет собой кроссовер на платформе XC90, который не только стал самым крупным автомобилем в линейке китайской марки, но и самым дорогим. Новинка доступна в нескольких уровнях оснащения, причем топовым версиям полагаются 21-дюймовые диски и пневмоподвеска. На выбор предложены три модификации: с бензиновым мотором и электрической надстройкой в виде стартер-генератора, а также две гибридные, с функцией зарядки от розетки и без.
Кроссовер 09 стал первой моделью Lynk & Co, построенной на модульной архитектуре SPA (Scalable Product Architecture), которая лежит в основе Volvo 60- и 90-й серий, а также гибрида Polestar 1. У доступных версий Lynk & Co 09 пружинная передняя подвеска и поперечная рессора на задней оси, а исполнениям подороже положена пневматическая подвеска.
Базовым агрегатом кроссовера стал двухлитровый бензиновый турбомотор, который выдает 252 лошадиные силы и дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Он сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом с муфтой на задней оси. Альтернативой служат гибридные модификации, тоже с двухлитровым двигателем, но дополненным электромотором на задней оси. В первом случае у кроссовера нет функции подзарядки от обычной розетки, а во втором - есть. Пока Lynk&Co объявил мощность только подзаряжаемого гибрида: суммарная отдача ДВС и электромотора составит 431 лошадиную силу.
По уровню оснащения Lynk & Co 09 не уступает, а то и превосходит премиальный XC90. Китайский кроссовер получил семь экранов в салоне: 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, 12-дюймовый экран мультимедийной, сенсорный блок управления климат-контролем диагональю шесть дюймов, два 1,4-дюймовых экранчика, встроенных в рукоятки «климата», а также проекционный экран диагональю 12,8 дюйма и пару дисплеев на втором ряду для управления трезхонным климат-контролем.
В список оснащения входят вентиляция передних кресел, подогрев руля, аудиосистема Bose с 14 динамиками и адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В будущем ожидается и автопилот третьего уровня, который сможет брать на себя управлением в пробках.
У китайских дилеров Lynk & Co 09 появится в четвертом квартале 2021 года (октябрь-декабрь), цены пока не объявлены. Однако уже известно, что кроссовер станет самым дорогим в модельной линейке Lynk & Co.
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