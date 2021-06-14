Tesla представила быстрейший электрокар в мире

На мероприятии под названием Delivery Day («День доставки»), который прошел на предприятии Tesla во Фримонте, генеральный директор компании Илон Маск представил публике Model S с приставкой Plaid. Электрокар получил трехмоторную силовую установку, выдающую 1034 лошадиных сил, и мультимедийную систему, сравнимую по производительности с Sony Playstation 5. С места до первой «сотни» он выстреливает за 2,1 секунды, что делает его быстрейшим серийным электромобилем в мире.





Tesla рассказала о Model S Plaid еще в январе, раскрыв ее впечатляющие характеристики, а теперь, после нескольких задержек, все же запустила доставку. Как сообщает InsideEVs, электрокары уже отправили 25 первым покупателям.

Model S Plaid приводится в движение установкой, состоящей из трех электромоторов и выдающей на пике 1034 лошадиные силы. До 60 миль (97 километров) в час автомобиль разгоняется за 1,99 секунды (2,1 секунды до 100 километров в час), а на проезд четверти мили у него уходит 9,23 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 322 километра в час. По словам Маска, благодаря новой системе терморегулирования «Тесла» может многократно разгоняться без перегрева, свойственного стандартной Model S.

Аэродинамику Model S Plaid Маск охарактеризовал как лучшую среди всех серийных автомобилей. Коэффициент лобового сопротивления новинки составил 0,208: по этому показателю электрокар выигрывает у, например, Porsche Taycan Turbo (0,22), но уступает электрическому флагману Mercedes-Benz - EQS (0,202).

В том числе благодаря развитой аэродинамике Model S Plaid может проезжать на одной зарядке аккумуляторов до 628 километров, причем пополнить запас хода на 300 километров можно всего за 15 минут. Такого запаса хода Маску показалось вполне достаточно: ранее заявленной версии Plaid+ с 837-километровым пробегом без подзарядки у электрокара не будет.

Главная «фишка» в салоне - новая мультимедийная система с мощным графическим процессором от фирмы AMD, обеспечивающая производительность на уровне приставки Sony Playstation 5. На «мультимедийке», оснащенной 17-дюймовым дисплеем, можно не только смотреть фильмы, но и играть в видеоигры с помощью беспроводного контроллера. За звук отвечает аудиосистема с 22 динамиками мощностью 920 Ватт.

Кроме этого, в списке оснащения числятся цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, восьмидюймовый дисплей для второго ряда, система фильтрации воздуха с фильтром HEPA и автопилот.

За день до Delivery Day новинка от «Теслы» резко подорожала: стоимость выросла сразу на 10 000 долларов и теперь стартует с 129 990 долларов.



