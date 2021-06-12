Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7

Компания Volkswagen официально представила Multivan T7. Новинку позиционируют в качестве семейного микроавтобуса, либо бизнес-шаттла. Вэн будет доступен на рынке в коротком и длинном исполнениях, а в моторной гамме будут представлены стандартные турбированные бензиновые и дизельные агрегаты, а также 218-сильная гибридная установка.





Multivan T7 получил двухцветный кузов и короткую носовую часть в стиле классических фургонов середины прошлого века. При этом новый минивэн сохранил все фирменные элементы дизайна Volkswagen. Его оборудовали узкой светодиодной оптикой и знакомой радиаторной решеткой. Кроме того, специалисты поработали над аэродинамикой модели, сумев снизить коэффициент лобового сопротивления на 15 процентов относительно минивэна прошлой генерации.

Габариты T7 составили 4973x1941x1903 миллиметров. Также для фургона предусмотрена удлиненная версия, длина которой составит 5173 миллиметров. Новый Multivan стал просторнее и вместительнее. Максимальный объем его багажного отделения достигает 4053 литров. Что касается интерьера фургона, то здесь изменений ещё больше.

Автомобиль получил трансформируемый салон, модульная конструкция которого позволяет снимать задние сиденья и поворачивать кресла второго ряда на 180 градусов. Ещё больше возможностей открывает многофункциональный стол, который можно перемещаться по всему салону, а при необходимости складывать в центральную консоль.

Ещё больше пространства в салона создаёт двухсекционная панорамная крыша, которая доступна опционально. Кроме того, T7 получил 10,25-дюймовую виртуальную приборную панель Virtual Cockpit, сенсорный экран мультимедийной системы, а также проекционный дисплей, который впервые появился на коммерческих автомобилях Volkswagen.

В моторную гамму нового минивэна вошли 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, 204-сильный наддувный агрегат объёмом два литра, а также турбодизель, отдача которого оставляет 150 лошадиных сил и гибридная силовая установка eHybrid. Последняя включает в себя 1,4-литровую «турбочетверку», электромотор и литий-ионную батарею емкостью 13 киловатт-часов. Суммарная отдача системы составляет 218 лошадиных сил. Кроме того, используя только электрическую тягу, минивэн сможет проезжать до 50 километров. Все исполнения укомплектованы семиступенчатым «роботом» DSG в сочетании с передним приводом.

В продажу Volkswagen Multivan T7 поступит в ближайшие несколько месяцев. Первые минивэны будут доступны в Европе только в гибридном исполнении. Стоимость нового поколения фургона в компании пока не раскрыли.



