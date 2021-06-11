Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW для работы над своим электромобилем

Компания Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW Ульриха Кранца (Ulrich Kranz) для работы над собственными автомобильными проектами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Предположительно, он поможет в создании электромобиля Apple, но официального подтверждения пока нет.

Кранц - один из ветеранов BMW. Он проработал в компании 30 лет, немалую часть которых занимался разработкой электромобилей. В частности Ульрих возглавлял команду, которая занималась разработкой моделей i3 и i8. В 2016 году он ушёл от немецкого автопроизводителя, после чего основал стартап Canoo, занимавшейся разработкой авто для каршеринга и аренды, но в апреле компания объявила о его отставке.

Журналисты Bloomberg утверждают, что приём Кранца на работу в Apple очевидно указывает на планы компании по созданию собственного электромобиля. Источник утверждает, что ветеран BMW будет работать вместе с бывшим топ-менеджером Tesla Дагом Филдом (Doug Field), который руководил разработкой Model 3.

Apple начала работу над собственным автомобилем ещё в 2014 году, но по неизвестным причинам в 2016 отложила эту идею, сосредоточившись на разработке автомобильного программного обеспечения. Руководство хотело продавать его сторонним компаниям и использовать для себя.

Однако в последнее время Apple, похоже, вернулась к разработке собственного авто. В январе 2021 года в Сети появились слухи о возможном сотрудничестве Apple с Hyundai для выпуска электромобиля, но позже корейский производитель опроверг неподтверждённую информацию. Тем не менее, активность компании на данном направлении явно возросла.