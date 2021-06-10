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Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
13:28 10.06.2021 |
Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность предоставления сервиса автономного вождения с оплатой по факту использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова одного из членов правления бренда.
«Что касается автономного вождения, мы можем представить себе возможность предлагать его на почасовой основе», - сказал в интервью изданию Die Welt Клаус Зеллмер (Klaus Zellmer), отвечающий в Volkswagen за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание.
«Мы предполагаем, что цена составит около семи евро в час. Так что, если вы не захотите вести машину сами в течение трёх часов, вы можете заплатить за это 21 евро», - сказал Зеллмер, добавив, что таким образом автономное вождение станет доступным для всех.
Автопроизводители возлагают надежды на сервисы, связанные с программным обеспечением для автомобилей, стремясь выстроить новые потоки доходов.
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