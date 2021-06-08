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Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
17:19 07.06.2021 |
Начиная с 2022 модельного года, купе и родстеры Jaguar F-Type на рынке США останутся в единственной модификации - Р450 с компрессорным 5,0-литровым мотором V8, который предлагается на европейском рынке ещё с 2019 года, когда двухдверки пережили плановое обновление. До сих пор базовой версией F-Type для американского рынка была Р300, которая оснащалась 2,0-литровой «турбочетвёркой» семейства Ingenium мощностью 300 лошадиных сил. На ступеньку выше была модификация P380 с 3,0-литровым 380-сильным V6. Оставшись с мотором V8, двухдверки Jaguar в США подорожали с 61 600 до 69 900 долларов.
Jaguar F-Type 2022 модельного года будет доступен в новой версии под названием R-Dynamic Black. Она построена на базе комплектации R-Dynamic и будет доступна для купе и родстера в том числе и на российском рынке, но только в модификации Р450. «Чёрное» исполнение отличается декоративным пакетом Black Pack и 20-дюймовыми колёсными дисками Style 5039 с пятью двоенными спицами, окрашенными в чёрный глянец. Для кузова доступно три оттенка: чёрный Santorini Black, серебристый Eiger Grey и красный Firenze Red. Рублёвая стоимость пока не раскрыта, а в Великобритании R-Dynamic Black стоит 64 455 фунтов стерлингов.
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