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BMW раскрыла характеристики электрического кроссовера iX xDrive50 — более 500 л.с. и запас хода на 480 км
09:49 03.06.2021 |
Электрический кроссовер BMW iX был официально представлен осенью прошлого года. Теперь же стали известны его окончательные производственные спецификации и другие любопытные особенности авто, которое появится на рынке в 2022 году.
Согласно имеющимся данным, BMW iX в исполнении xDrive50 появится только на американском рынке. В конструкции задействованы две электрические силовые установки, по одной на передней и задней оси, выдающие суммарно 516 лошадиных сил мощности.
BMW iX в версии xDrive50 разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с. Производитель также объявил о намерении выпустить версию iX M60, которая будет выдавать более 600 лошадиных сил мощности и сможет набирать скорость в 100 км/ч менее чем за 4 с. Выйдет и менее мощная версия xDrive40 с двигателем на более чем 300 л.с.
Потенциальным покупателям доступен только один вариант блока аккумуляторных батарей на 111,5 кВт·ч, ёмкость которого ограничена производителем до 106,3 кВт·ч. По данным BMW одного заряда аккумулятора достаточно для преодоления «около 300 миль» (примерно 480 км). Поддерживается быстрая зарядка 200 кВт, за счёт чего восполнить энергию с 10 до 80 % можно всего за 40 минут, а 10 минут зарядки хватит для того, чтобы проехать около 140 км.
В стандартной подвеске iX используются система демпфирования подъёмной силы, за счёт которой осуществляется регулирование жёсткости амортизаторов в зависимости от хода подвески. Она реализована на основе дополнительных гидравлических амортизаторов, регулирующих жёсткость хода. За счёт этого езда по дорогам с неровностями становится более комфортной.
Опционально предлагается адаптивная пневматическая подвеска с электронным управлением амортизаторами и возможностью регулирования высоты подвески. Максимальный дорожный просвет не указан, но при необходимости подвеску можно поднять на 2 см или опустить на 1 см при использовании спортивного режима. На скорости 140 км/ч подвеска автоматически опускается, а максимальная скорость движения iX равна 200 км/ч.
В стандартной комплектации iX оснащается колёсами с 20-дюймовыми легкосплавными дисками. Опционально предлагается установка колёс с 21- или 22-дюймовыми дисками Air Performance, которые, по заявлению BMW, на 15 % легче обычных стандартных легкосплавных дисков. Диски дополняются специально разработанными для iX шинами, которые снижают уровень шума при езде.
Что касается стоимости нового электрокара, то цена BMW iX xDrive50 в США будет начинаться от $84 195. Поставки покупателям должны начаться в первом квартале следующего года.
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