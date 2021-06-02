Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla

Импульсивные высказывания американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) способны существенно влиять на фондовый рынок и акционеров принадлежащих ему компаний, поэтому судебным решением в 2018 году ему было запрещено публично обсуждать некоторые темы без предварительного одобрения адвокатов. Регуляторы утверждают, что Маск с тех пор нарушил эти требования как минимум дважды.

Переписка между чиновниками Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и представителями Tesla, ставшая достоянием The Wall Street Journal, позволяет утверждать, что регуляторы дважды с момента вступления решения суда в силу выражали своё недовольство высказываниями Илона Маска на страницах Twitter, которые затрагивали чувствительные для фондового рынка темы. В 2018 году Маск лично уплатил $20 млн штрафа, ещё столько же внесла в бюджет США компания Tesla, с тех пор ему запрещается публично высказываться без предварительного согласования с адвокатами компании на темы, имеющие отношение к объёмам производства, новым направлениям деятельности и финансовому положению возглавляемых им компаний.

SEC утверждает, что Маск нарушил этот запрет дважды. В июле 2019 года он высказался по поводу объёмов производства солнечных панелей, которые будут достигнуты к концу года. Замечание регуляторов представители Tesla тогда парировали комментарием, согласно которому подобное высказывание Маска не требовало предварительного согласования, поскольку носило форму пожелания. В мае 2020 года Маск допустил высказывание по поводу чрезмерно высокого курса акций Tesla, и это вызвало недовольство представителей SEC ещё раз. Адвокаты компании тогда ответили регуляторам, что данный комментарий выражал частное мнение Маска, а потому не требовал предварительного согласования. В итоге SEC рекомендовала Tesla усилить контроль над распространением информации, которая способна причинить вред акционерам.