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Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
09:43 01.06.2021 |
Водородный седан Toyota Mirai установил новый мировой рекорд дальности хода без дозаправки. По общественным дорогам французских департаментов Луар и Шер и Эндр и Луара автомобиль проехал более тысячи километров.
Рекордный заезд состоялся 26 мая. Около шести утра Toyota Mirai второго поколения выехал с водородной станции HysetCo (венчурное предприятие Toyota и Air Liquide) во французской коммуне Орли южнее Парижа и отправился в пробег через департаменты Луар и Шер и Эндр и Луара. В общей сложности автомобиль проехал 1003 километра, что на 116 больше результата водородного кроссовера Hyundai Nexo и на 353 паспортного пробега. При этом на машине попеременно сменились четыре водителя.
Среди них был Викторьен Эрюссар, основатель компании Energy Observer и капитан одноименного катамарана, оснащённого компактным водородным модулем, адаптированным от «Мирая». На борту этой экспериментальной яхты установлены два ветрогенератора, 130 квадратных метров солнечных панелей, буксировочный кайт, два электромотора для водородогенерации, электролизер и баллоны с 62 килограммами водорода.
Как и катамаран, для рекордного заезда седан Mirai заправили так называемым зеленым водородом. Энергию для его генерации получают из возобновляемых источников, что означает полное отсутствие вредных выбросов. Средний расход на маршруте составил 0,55 килограмма водорода на 100 километров. По словам Toyota, водители использовали экономичный стиль вождения, с плавными разгонами и остановками, но без специальных техник, недоступных рядовым автовладельцам.
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