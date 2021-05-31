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Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
09:48 31.05.2021 |
Компания Tesla решила расширить функционал камеры, которая устанавливается в салонах электрокаров: теперь она будет постоянно следить за водителем, если тот включит автопилот. До этого камера снимала водителя только перед ДТП, чтобы помочь автопроизводителю «совершенствовать системы безопасности».
Камера в салоне Tesla установлена над зеркалом заднего вида и направлена в салон. С установкой новой версии программного обеспечения она начнет фиксировать и предупреждать об отсутствии внимания со стороны водителя при включенной системe Autopilot.
В Tesla особо отметили, что владельцам электрокаров не стоит переживать по поводу конфиденциальности: записи не будут храниться и не покинут автомобиль при отключенном параметре обмена данными.
Ранее салонная камера использовалась для фиксации положения глаз водителя за секунды перед аварией. Вторая функция камеры, по словам Илона Маска, - это предотвращение случаев вандализма в электрокарах, используемых в роли беспилотного такси.
Tesla наотрез отказалась внедрять системы мониторинга за водителями еще в 2018 году, однако теперь полностью изменила мнение. Возможно, причиной этому послужили фатальные ДТП, не последнюю роль в которых сыграл автопилот: как правило, водители при этом игнорировали требования безопасности, полностью доверившись «умной» системе.
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