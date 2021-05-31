Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

Компания Tesla решила расширить функционал камеры, которая устанавливается в салонах электрокаров: теперь она будет постоянно следить за водителем, если тот включит автопилот. До этого камера снимала водителя только перед ДТП, чтобы помочь автопроизводителю «совершенствовать системы безопасности».

Камера в салоне Tesla установлена над зеркалом заднего вида и направлена в салон. С установкой новой версии программного обеспечения она начнет фиксировать и предупреждать об отсутствии внимания со стороны водителя при включенной системe Autopilot.

В Tesla особо отметили, что владельцам электрокаров не стоит переживать по поводу конфиденциальности: записи не будут храниться и не покинут автомобиль при отключенном параметре обмена данными.

Ранее салонная камера использовалась для фиксации положения глаз водителя за секунды перед аварией. Вторая функция камеры, по словам Илона Маска, - это предотвращение случаев вандализма в электрокарах, используемых в роли беспилотного такси.

Работа салонной камеры Tesla

Tesla наотрез отказалась внедрять системы мониторинга за водителями еще в 2018 году, однако теперь полностью изменила мнение. Возможно, причиной этому послужили фатальные ДТП, не последнюю роль в которых сыграл автопилот: как правило, водители при этом игнорировали требования безопасности, полностью доверившись «умной» системе.