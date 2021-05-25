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В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
10:58 25.05.2021 |
В случае, если автопроизводитель не оспорит это решение, он будет обязан выплатить компенсацию в размере 136 тысяч крон (примерно 16 тысяч долларов) пострадавшим владельцам, сообщает Nettavisen.
О проблеме стало известно еще в 2019 году. Тогда владельцы старых Tesla Model S и Model X с батареей на 85 киловатт-часов массово пожаловались, что после обновления программного обеспечения запас хода электрокаров резко сократился. Например, издание Electrek приводило в пример Model S 2014 года выпуска, которая до обновления проезжала на одной зарядке 247 миль (397 километра), а в течение следующих нескольких недель после установки нового ПО запас хода снизился на 11 процентов, до 217 миль (349 километров). Второй проблемой после обновления стало снижение скорости экспресс-зарядки на станциях Supercharger.
В компании объяснили, что это было сделано с целью «защитить аккумулятор и продлить срок его службы» и заверили, что снижение запаса хода затронуло «небольшое количество машин». Однако это заявление не успокоило владельцев и они обратились в суд с требованием компенсации.
Один из исков был подан в Норвегии. На днях местный суд вынес решение не в пользу компании, так как было установлено, что она действительно снизила скорость зарядки после обновления ПО. Норвежский суд обязал автопроизводителя выплатить 30 владельцам электрокаров по 136 тысяч крон (примерно 16 тысяч долларов).
В Норвегии насчитывается около 10 тысяч владельцев электрокаров Tesla, которые потенциально могли столкнуться со снижением запаса хода и долгой зарядкой. Помимо компенсации автопроизводителю грозит и штраф, размер которого пока не определен. В то же время аналогичные судебные процессы проходят и в США.
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