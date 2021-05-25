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Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
10:37 25.05.2021 |
В прошлом глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявлял о том, его компания сумеет разработать полностью автономный автомобиль без оптических радаров (лидаров), которые используют многие другие автопроизводители. Теперь же стало известно, что Tesla подписала договор с разработчиком лидаров Luminar Technologies, в рамках которого может вестись разработка и тестирование системы автопилота. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
На прошлой неделе в сети Twitter опубликовали несколько снимков электромобиля Tesla Model Y с размещёнными на крыше лазерными датчиками. После публикации этих снимков появились сообщения о сотрудничестве Tesla и Luminar, благодаря чему акции последней выросли в цене более чем на 10 % за день. Хотя изображения электромобилей Tesla с лидарами появлялись и ранее, до сих пор было неизвестно о партнёрстве компаний.
Согласно имеющимся данным, в рамках достигнутых договорённостей Luminar поставляет тесла лидары, на основе которых может разрабатывается система автономного управления, тестируемая на Model Y. Источник издания Bloomberg пожелал сохранить анонимность, поскольку эта информация является конфиденциальной. Кроме того, журналистам издания удалось узнать в Департаменте транспортных средств Калифорнии, что номерной знак, запечатлённый на снимках, принадлежит Tesla. Официальные представители Tesla и Luminar отказались комментировать данный вопрос.
На данный момент неизвестно, какие планы строит Tesla относительно применения лидаров Luminas. Инженеры компании могут сравнивать автопилот на базе лидара с системой Tesla, построенной на основе камер. Также нельзя исключать, что компания может рассматривать вариант использования лидаров в будущем.
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