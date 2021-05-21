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Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»
17:32 21.05.2021 |
Глава Tesla Илон Маск объявил в своем микроблоге в Twitter, что 3 июня 2021 года на заводе в Техасе начнется серийный выпуск электрокаров Model S Plaid. Эту модификацию модели в самой компании называют «быстрейшим серийным автомобилем», так как на разгон до 60 миль в час (96 километров в час) он тратит 1,99 секунды и примерно за 2,1 секунды развивает скорость в 100 километров в час.
Дальнобойный вариант Tesla Model S Plaid+ на одном заряде проезжает 628 километров. Компания уже принимает заказы на электрокар, а его стоимость составляет 120 тысяч долларов.
Model S Plaid пришла на смену топовой версии Performance. Электромобиль получил установку, пиковая мощность которой достигает 1034 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 322 километра в час.
Ранее американские блогеры заподозрили Tesla в махинациях с динамическими характеристиками. Якобы автопроизводитель использует разные методы расчета времени разгона от 0 до 60 миль в час: динамику базовых моделей замеряют традиционным способом со стартом с места, а топ-версии тестируют по иной методологии с первичным проворотом колес. Проще говоря, время разгона считается не с места, а с того момента, когда машина проедет один фут (30,5 сантиметра) - аналогичным способом пользуются в дрэг-гонках.
Скептики подсчитали, что за один фут электрокар развивает шесть миль в час: то есть по факту быстрее двух секунд Model S Plaid разгоняется не 0 до 60, а с шести до 60 миль в час. Они предположили, что заявленное время разгона в 1,99 секунды и заверения, что новинка является «быстрейшим серийным автомобилем», - всего лишь рекламный ход.
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