Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным

Производитель электромобилей Faraday Future продемонстрировал 27-дюймовый экран для пассажиров на заднем сиденье, который добавлен в электромобиль FF91.

Faraday Future договаривается о финансовом участии компании Property Solutions Acquisition Corp, которое приведет к коммерческому производству электромобиля FF91. Напомним, это премиальный автомобиль с аккумуляторной батареей ёмкостью 130 кВт•ч и электроустановкой мощностью 1050 лошадиных сил. FF91 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,39 секунды.





Огромный экран для пассажиров сзади подчеркивает позиционирование FF91. 27-дюймовый экран можно выдвинуть с помощью простой голосовой команды. Он позволяет не только смотреть фильмы, но и проводить видеоконференции в автомобиле.

По словам исполнительного директора Faraday Future, компания предоставит новейшие и наиболее продвинутые возможности, ориентированные на пользователя. Разработчики будут постоянно стараться найти новые способы улучшить комфорт для пользователей и расширить возможности электромобиля.

Ожидается, что сделка с Property Solutions Acquisition Corp будет завершена в этом квартале. Производство электромобиля должно начаться в течение года.