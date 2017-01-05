Компания Faraday Future, собирающаяся конкурировать с фирмой Tesla Motors, официально представила свою первую модель - 1050-сильный электрический кроссовер под названием FF 91. Премьера автомобиля, способного проезжать без подзарядки до 700 километров, состоялась на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Габаритная длина кроссовера составляет 5,2 метра, ширина - 2,28 метра, высота - 1,59 метра, а размер колесной базы достигает 3,6 метра. Автомобиль построен на модульной платформе, разработанной компанией Faraday Future самостоятельно, оснащен адаптивной подвеской и полноуправляемым шасси. С нуля до 96 километров в час такая машина может ускоряться за 2,39 секунды. Это быстрее, чем даже, например, Ferrari 488 GTB.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.25. Для сравнения, у Toyota Prius и Tesla Model S этот показатель равен 0.24. В компании уточняют, что для автомобиля были разработаны даже специальные 22-дюймовые колесные диски, которые могут менять рисунок спиц для достижения наилучшей аэродинамики на высоких скоростях.

Кроссовер оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1050 лошадиных сил (1800 Нм), который питаются от блока литий-ионных батарей, разработанных Faraday Future совместно с LG Chem. Их емкость составляет 130 киловатт-часов, при этом для «Теслы» Model X, с которой собирается конкурировать FF 91, возможно заказать только аккумуляторы на 100 киловатт-часов.

Новинку можно будет заказать со 110- или 240-вольтовыми домашними зарядными устройствами на 1,5, 10 или 15 киловатт. Топовый вариант позволит «заправить» батареи за 4,5 часа. В компании утверждают, что их автомобиль можно будет зарядить на любой зарядочной станции в любой точке мира. Даже на тех, которые лишь только собираются ввести в эксплуатацию, например, 200-киловаттные станции.





Faraday Future FF 91 оснащен продвинутой системой автопилота с большим количеством датчиков, чем у моделей Tesla. Кроссовер имеет 10 камер, 12 ультразвуковых датчиков, 13 специальных радаров и один оптический дальномер LIDAR. Последний из них во время работы будет выезжать из «капота».

Машина может парковаться без водителя и затем самостоятельно приезжать к нему, а также автоматически узнавать владельца в лицо. Камеры, установленные на средних стойках, распознают не только лицо, но и эмоции человека, автоматически подстроив аудиосистему и даже выбрав нужную программу массажа кресел.





Помимо этого, у FF 91 есть доступ в интернет, панорамная стеклянная крыша, которая затемняется по нажатию кнопки, кресла с «нулевой гравитацией», и задние сиденья, чьи спинки могут откидываться на угол до 60 градусов (для сравнения, у нынешнего «Майбаха» - 43 градуса).

Компания начала принимать предварительные заказы на FF 91 на своем сайте. Предоплата составляет 5 тысяч долларов, но полная стоимость машины пока не сообщается (по предварительным данным, цены достигнут 150-200 тысяч долларов). Первые 300 кроссоверов выпустят в специальной комплектации с эксклюзивной окраской кузова и отделкой салона.

Кроссовер будут собирать на собственно заводе Faraday Future в Неваде. Первые заказчики получат свои машины в 2018 году.