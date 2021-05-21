571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

Компания Ford представила электрическую модификацию Ford F-150, получившую название F-150 Lightning. От стандартного пикапа с ДВС новинка отличается и внешностью, и конструкцией, а ещё автопроизводитель уверяет, что электропикап получился самым быстрым в истории серии.





Батарейный Ford F-150 можно узнать по светодиодными полосками спереди и сзади, которые протянулись во всю ширину кузова, а также вертикально ориентированному планшету диагональю 15,5 дюйма в салоне. Прочие отличия конструктивные: например, у электроверсии более прочная рама, с усиленными лонжеронами и поперечинами, а задняя подвеска независимая (у стандартного F-150 сзади неразрезной мост). На передней и задней оси установлены по электромотору.

Для F-150 Lightning заявлены две версии, и обе с двухмоторными установками. В первом случае отдача электромоторов составляет 432 лошадиные силы, а на одной зарядке такой пикап проезжает 370 километров. Во втором электромоторы выдают 571 лошадиную силу, а запас хода составляет 482 километра. Крутящий момент одинаковый и составляет 1051 Нм. Емкость батареи в Ford не уточнили, но, ожидается, что речь идет о батарее на 90 киловатт-часов.

Приставку Lightning в имени электропикап получил не просто так: ранее Ford уже использовал это название для F-150, подготовленных подразделением SVT, и они отличались динамикой, как у спорткара. По этому показателю электрический F-150 действительно оставил своих собратьев с ДВС позади: с места до 60 миль в час (98 километров в час) модель разгоняется за 4,4 секунды, за что ее и называют самой быстрой в серии.

На подзарядку аккумуляторов до 100 процентов от обычного терминала уйдет около 14 либо 19 часов, в зависимости от версии. Экспресс-зарядка с 15 до 80 процентов занимает примерно 44 минуты.

У американских дилеров Ford F-150 Lightning появится в 2022 году, а производство организуют на модернизированном заводе в Детройте. Стартовая цена электропикапа составляет 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей), примерно столько же стоит и заднеприводный Tesla Cybertruck (за полноприводную модификацию придется заплатить минимум 53 тысячи долларов). Для того, чтобы оформить заявку на покупку F-150 Lightning, необходимо внести депозит в размере 100 долларов.



