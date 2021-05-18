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Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
11:43 18.05.2021 |
Уже в конце 2021 года гигафибрика Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей, подтвердил глава компании Илон Маск в понедельник, 17 мая, во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. "Мы весьма неплохо продвинулись", - заявил он агентству Reuters, оценивая темпы строительства фабрики.
Визит Маска в Германию носит "технический характер" и не предусматривает встреч с политиками, подчеркнули власти Бранденбурга.
Первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев.
Строительство идет быстро, но пока без окончательного разрешения
В начале апреля Маск пожаловался, что даже через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск - на основе предварительных разрешений.
Впервые глава Tesla объявил о своем плане построить гигафабрику под Берлином в ноябре 2019 года. Проектная мощность завода - 500 тысяч электромобилей в год. Сооружение Gigafactory 4, начавшееся в первом квартале 2020 года, идет рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla намерена нанять 12 тысяч человек, но местные власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии могут быть созданы до 40 тысяч рабочих мест.
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