Финансовые новости
- |
- 17.05.21
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
16:58 17.05.2021 |
Компания Porsche вслед за подразделениями Exclusive Manufaktur, Tequipment и Classic организовало ещё одно - Sonderwunsch, которое займётся индивидуальными продуктами.
К подразделениям Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Tequipment и Porsche Classic немецкого автопроизводителя добавилось Porsche Sonderwunsch - в переводе с немецкого это означает «специальный запрос». Согласно названию, оно будет заниматься постройкой особо эксклюзивных машин по заказу самых взыскательных клиентов. Акцент сделан на глубокую персонализацию автомобиля, причём программа распространяется на любые модели Porsche без каких-либо ограничений - новые, подержанные, классические. Sonderwunsch будет дополнять и расширять программы остальных трёх подразделений, фактически превращая автомобиль в штучный продукт.
Чтобы избежать возможного появления реплик эксклюзивных моделей, Porsche будет вести специальный архив всех выпущенных продуктов - проверить, действительно ли автомобилем занималось подразделение Sonderwunsch, и получить список всех его доработок можно будет одним телефонным звонком. Специалисты готовы выполнить буквально любую просьбу клиента, если это возможно с технической точки зрения - как в плане оформления экстерьера и интерьера автомобиля, так и в части фирменных аксессуаров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала
|СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш
|Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar
|Армагеддон в городе. Что высматривал в Донецке российский генерал Теплинский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
|Aston Martin откажется от «механики» в следующем году
|Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
Это интересно
|Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
|SpaceX будет работать вместе с Google для развития спутникового интернета Starlink
|Первый флагман с Android 12 демонстрирует уникальный дизайн. Опубликованы рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
|Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12
|Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
|eBay разрешила пользователям торговать NFT
|Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept