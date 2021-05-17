Aston Martin откажется от «механики» в следующем году

Фирма Aston Martin полностью откажется от «механики» в следующем году - ручной коробки передач после рестайлинга лишится Vantage AMR, а среднемоторный суперкар Vanquish не получит трёхпедальной версии вопреки первоначальным планам. Причина прозаична: покупатели суперкаров предпочитают модификации с «автоматами».

О грядущем отказе от ручных коробок передач рассказал изданию Car Sales генеральный директор Aston Martin Тобиас Мёрс. Топ-менеджер заявил журналистам, что «спортивные автомобили сильно изменились» и дал понять, что выпуск модификаций с «механикой» экономически не целесообразен.

По мнению Мёрса, большинство покупателей Aston Martin предпочитают автоматическую трансмиссию, поэтому в 2022 году автомобили британского бренда с тремя педалями уйдут в историю. Любопытно, что всего пять лет назад бывший босс марки Энди Палмер предрекал, что «Aston Martin окажется последним автопроизводителем, который будет предлагать спорткары с механической коробкой передач».

У скорой отставки трёхпедальных Aston Martin может быть ещё одно объяснение, ведь от механических коробок передач недавно отказался ключевой партнёр британской марки - Mercedes-Benz. Заказывать ручную трансмиссию на стороне и адаптировать её под силовые установки AMG дорого и долго, поэтому полный отказ от «механики» выглядит логичным решением.