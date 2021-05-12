Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками

Американские блогеры обвинили Tesla в махинациях с динамическими характеристиками. Оказалось, что Tesla применяет разные методики расчета времени разгона 0-60 миль в час - динамику базовых моделей замеряют традиционным способом со стартом с места, а топ-версии тестируют по иной методологии с первичным проворотом колес.

Несоответствие в методиках измерений, которое может ввести покупателя в заблуждение, обнаружил обозреватель YouTube-канала Engineering Explained.

Блогер открыл официальный сайт Tesla и показал на примере обновленной Model S, что время разгона до 60 миль в час (96 км/ч) базовой версии указано без звездочки, а для топ-версий Plaid и Plaid+ этот же показатель маркируется звездочкой.

Скриншот с официального сайта Tesla

Ниже мелким шрифтом указано, что время разгона самых производительных Model S считается не с места, а с того момента, когда автомобиль проедет один фут (30,5 сантиметра) - похожий метод используют в дрэге.

По оценке Engineering Explained, проехав один фут электромобиль разгоняется примерно до 6 миль в час, то есть по факту быстрее двух секунд обновленная Tesla Model S разгоняется не 0 до 60, а с 6 до 60 миль в час. Очевидно, что в обоих случаях разгон с места до 60 миль в час будет занимать более двух секунд, а показатель 1,99 секунды - не более чем маркетинговый ход.

Методика замеров разгонной динамики с первичным проворотом колёс не нова, но обычно автопроизводители используют для всех модификаций единый способ измерений, причём методологию не скрывают.

Претензия к Tesla заключается в том, что для разных версий применяются разные методики замеров, причём на главной странице об этих «нюансах» умалчивается. У покупателей электромобилей может сложиться впечатление, что разрыв в динамических характеристиках между базовой версией и топ-версией больше, чем есть на самом деле.