Первый пикап Hyundai представили официально

Компания Hyundai Motor рассекретила первый пикап в своей истории, который получил название Santa Cruz. Сам автопроизводитель относит модель к классу Sport Adventure Vehicle (SAV), что буквально переводится как «спортивный автомобиль для приключений». Тем самым Hyundai намекает на близкое родство пикапа с кроссовером Tucson нового поколения, с которым он разделил платформу и силовые агрегаты.





У компактного Santa Cruz несущий кузов, поперечное расположение двигателя и четырехдверная кабина с двумя рядами сидений. Фактически у модели нет прямых конкурентов на американском рынке, как минимум до появления Ford Maverick с аналогичной конструкцией. Самым же компактным грузовичком в США до последнего времени оставался 5,3-метровый Honda Ridgeline, однако Hyundai Santa Cruz еще меньше и по габаритам близок к Fiat Toro/Ram 1000.

В США распространены большие рамные пикапы, такие как Toyota Tacoma, Nissan Frontier или Chevrolet Colorado, которым Hyundai Santa Cruz уступает не только по габаритам, но и по грузовым возможностям. Например, в грузовой платформе пикапа не помещается даже велосипед, так что для его перевозки корейцам пришлось предусмотреть особое крепление.

Передняя часть пикапа практически в точности повторяет Hyundai Tucson. У Santa Cruz аналогичные ходовые огни, интегрированные в радиаторную решетку с рисунком-сеткой из трапециевидных элементов, хотя сама она несколько отличается. Фары, задние фонари и бамперы у модели оригинальные, а в целом дизайн выдержан в фирменной стилистике Hyundai, которая называется Parametric Dynamics. Ее характерная особенность - три боковые линии, соединяющиеся в одной точке. Для пикапа будут доступны диски размерностью 18 или 20 дюймов.

В США модель предложат с двумя двигателям на выбор. Первый - знакомый по американскому Tucson 2,5-литровым «атмосферник» мощностью 193 лошадиные силы, который сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Альтернативой выступит турбомотор того же объема, развивающий 280 лошадиных сил и работающий в тандеме с восьмиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Обеим модификациям положен полный привод HTRAC с муфтой подключения задней оси.

Длина Santa Cruz составляет 4971 миллиметр, в ширина - 1905 миллиметров, а высота - 1694 миллиметра. Колесная база равна 3005 миллиметрам.

Салон, как и ожидалось, скопировали с Hyundai Tucson, однако без упрощений не обошлось: пикап получил классический рычаг автоматической коробки передач вместо кнопочного пульта. Над цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюйма отсутствует козырек, а на центральной консоли практически нет физических клавиш: сверху расположен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а под ним -сенсорный блок климат-контроля.

В стандартной комплектации Hyundai Santa Cruz укомплектован восьмидюймовым сенсорным экраном медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и аналоговой приборной панелью. Зато уже в «базе» доступна система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

В более дорогих исполнениях предусмотрены электропривод и вентиляция передних кресел, люк, система дистанционного запуска двигателя, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.



