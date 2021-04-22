Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль года - 2021» (WCOTY, World Car of the Year 2021): жюри, в состав которого вошли 93 судей из 28 стран, присудило победу в главной номинации электрическому кроссоверу Volkswagen ID.4.





За звание «Всемирного автомобиль года» боролись, помимо Volkswagen ID.4, электрокар Honda e и хэтчбек Toyota Yaris. По результатам голосования, ID.4 набрал наибольшее количество баллов (798), а оценки Honda e и Toyota Yaris составили 742 и 732 балла соответственно.

Определены и победители в других категориях. Так, «Премиальным автомобилем года» называли Mercedes-Benz S-Class (853 балла), который продается в России. Его конкурентами были Polestar 2 (815 баллов) и Land Rover Defender (774 балла). Лучшим «Автомобилем года для города» стал Honda e, который набрал в этой номинации 754 балла, опередив Toyota Yaris (737 баллов) и Honda Jazz/Fit (719 баллов).





«Спорткаром года» жюри выбрало Porsche 911 Turbo (822 балла). Он с большим отрывом опередил Audi RS Q8 (792 балла) и Toyota GR Yaris (773 балла). И, наконец, приз за лучший дизайн забрал Land Rover Defender (299 баллов), оставив позади соперников Honda e (239 баллов) и Mazda MX-30 (197 баллов).

Победителем прошлогоднего конкурса «Всемирный автомобиль года» стал Kia Telluride. Он набрал 758 баллов он обогнал по этому показателю две модели Mazda - Mazda3 (745 баллов) и CX-30 (738 баллов).