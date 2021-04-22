299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen

На Шанхайском автосалоне дебютировал Volkswagen Talagon, самый крупный кроссовер в нынешней модельной линейке немецкой марки . Уже в «базе» 5,15-метровому автомобилю положен трехрядный салон, а в моторную гамму входят агрегаты мощностью от 186 до 299 лошадиных сил. У китайских дилеров Talagon появится летом 2021 года.





Серийный Talagon практически в точности копирует концепт Volkswagen SMV, представленный в Шанхае в 2019 году. В основе модели лежит модульная платформа MQB с поперечным расположением двигателя. Колесная база у Talagon такая же, как у Teramont, - но по всем остальным параметрам новинка его превосходит.

В Китае модель предложат с бензиновой «турбочетверкой» TSI объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 186 либо 220 лошадиных сил. Топовым двигателем станет V6 2.5 TSI мощностью 299 лошадиных сил. Трансмиссия - «робот» с двумя сцеплениями, тот же, который устанавливают на китайскую версию Teramont. Привод может быть как передним, так и полным.

Volkswagen Talagon на 117 миллиметров длиннее Teramont, на 13 миллиметров шире и на 26 миллиметров выше. Его длина, ширина и высота составляют 5153, 2002 и 1795 миллиметров, а колесная база равна 2980 миллиметрам.

Talagon получил 8-дюймовый экран медиасистемы, виртуальную панель приборов, джойстик вместо традиционного рычага коробки и сенсорный блок управления климатом. Второй ряд сидений имеет продольную регулировку, предусмотрен раздельный климат-контроль, а за панорамную крышу придется доплатить. Кроссовер предложат в 7- или 6-местным исполнении с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду.

Ранее сообщалось, что производство Talagon наладят на совместном предприятии FAW-Volkswagen, в то время как Teramont выпускают на заводе SAIC-Volkswagen. Цены на новую модель объявят ближе к старту продаж в КНР, но уже можно предположить, что они будут примерно на уровне Teramont, который на местном рынке стоит от 292 тысяч юаней ($45000). О появлении Talagon за пределами Китая пока не сообщалось.