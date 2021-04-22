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Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
09:49 22.04.2021 |
На Шанхайском автосалоне состоялась премьера батарейного концепта Toyota bZ4X, разработанного в сотрудничестве с Subaru. Двухмоторный кроссовер стал первым в линейке bZ, в которую в ближайшие четыре года войдут семь электрокаров на платформе e-TNGA.
Аббревиатура bZ в названии концепт-кара расшифровывается как beyond Zero («за пределами нуля»), а 4X указывает на наличие полного привода. В основе кроссовера лежит тойотовская архитектура, но за силовую установку отвечала Subaru.
В её состав входят два электромотора (по одному на каждой из осей), их отдача не названа. Не раскрывают в компании и емкость батареи, и запас хода - вероятно, больше информации о технических характеристиках появится ближе к запуску полностью электрического Toyota RAV4, который будет продаваться в Китае и Японии. Что же до серийного bZ4X, то он ожидается не раньше 2022 года.
Внутри Toyota bZ4X установлен Y-образный штурвал вместо традиционного руля, причем первые в отрасли с колесами он связан «по проводам». За ним возвышается виртуальная панель приборов, а по центру расположен широкоформатный экран мультимедийной системы. В Toyota отмечают просторный салон кроссовера, который по комфорту «не уступает седанам D-класса».
До 2025 года Toyota планирует вывести на рынок около 70 электрифицированных моделей, 15 из которых будут электромобилями. Пока же полностью электрических серийных машин у автопроизводителя нет: в модельную линейку входят гибриды и водородный автомобиль на топливных элементах Mirai.
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