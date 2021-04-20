Audi показала, каким будет A6 следующего поколения

Компания Audi привезла на Шанхайский автосалон концептуальный A6 e-tron, предвестника будущего серийного A6 нового поколения. Автопроизводитель обещает сходство до 95 процентов.





Четырехдверный лифтбек, или как его называют в самой компании Sportback, стал первенцем Audi, построенным на новой электрической платформе PPE (Premium Platform Electric). Концепт превосходит по габаритам актуальный A6: он длиннее, шире и выше, а размер дисков составляет 22 дюйма. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,22, что лишь немногим больше, чем у Mercedes-Benz EQS (0,20).

У A6 e-tron камеры вместо наружных зеркал, выдвижные дверные ручки и особые матричные фары, которые могут проецировать навигационные подсказки на дорогу или информацию об оставшемся заряде батареи, например, на стену. Достанется ли эта технология серийному автомобилю, в Audi не уточняют.

Audi A6 e-tron приводит в движение двухмоторная установка (по одному электромотору на передней и задней осях). Суммарная мощность электродвигателей достигает 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час электрический лифтбек разгоняется менее чем за четыре секунды.

Емкость батареи составляет 100 киловатт-часов, она обеспечивает запас хода до 700 километров по циклу WLTP. Экспресс-зарядка с пяти до 80 процентов занимает около 25 минут, а за 10 минут можно увеличить пробег примерно на 300 километров.

Дебют серийного Audi A6 нового поколения состоится во второй половине 2022 года, а в продажу модель поступит в начале 2023 года. Производство организуют на заводах в Германии и Китае.



