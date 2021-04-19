Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности

Каждый квартал с 2018 года компания Tesla публикует статистику опасных инцидентов с участием своих электромобилей, оснащённых системами активной помощи водителю. Единица измерения довольно проста - расстояние, преодолеваемое от одного инцидента до другого. Компания утверждает, что её машины в среднем в десять раз безопаснее большинства других, но при этом лукавит.

Как отмечает Electrek, в свежем отчёте о безопасности Tesla за первый квартал текущего года упоминаются три типа показателей: с активной системой Autopilot; без неё, но с другими функциями активной помощи водителю; без каких-либо систем помощи водителю. Если в первом случае один инцидент приходился на 6,7 млн пройденных километров, то во втором случае безаварийный пробег сократился более чем вдвое до 3,3 млн километров. Наконец, владельцы электромобилей Tesla без помощи автоматики попадают в аварии один раз за полтора миллиона километров. Статистика профильных агентств США гласит, что среднестатистический водитель попадает в аварию один раз за 774 тысячи пройденных километров.

Представители Electrek поясняют, что заявления Илона Маска (Elon Musk) о десятикратном превосходстве автопилота над обычным водителем по уровню безаварийности следует подвергать критической оценке. Во-первых, статистика Tesla учитывает системы сразу всех поколений, а их безопасность тем выше, чем моложе соответствующее аппаратное обеспечение. Во-вторых, фирменный автопилот чаще всего задействуется на загородных шоссе с разделительной полосой, где шансов попасть в аварию меньше хотя бы по причине отсутствия возможности выехать на полосу встречного движения. Основная же часть аварий происходит в городской черте, где автоматика Tesla пока ещё не научилась справляться со всем многообразием дорожных ситуаций.

Более того, если сравнивать собственную статистику Tesla за первый квартал этого и прошлого года, то количество инцидентов с использованием автопилота даже несколько увеличилось, как и количество инцидентов с участием электромобилей Tesla без подключения каких-либо электронных систем. Зато системы активной помощи среднего уровня немного улучшили свои показатели безаварийности за прошедший год, этого отрицать нельзя. Возможно, отрицательную динамику можно объяснить именно расширением использования автоматики Tesla в условиях городского движения, на что делается упор в последних версиях профильного программного обеспечения.