GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника

Главный инженер GMC рассказал, почему представленный на прошлых выходных электрический внедорожник Hummer EV SUV, несмотря на общую с пикапом платформу, получил силовую установку меньшей мощности.

С технической точки зрения GMC Hummer EV в кузове универсал во многом повторяет одноимённый пикап, но отличия всё-таки есть - например, силовая установка внедорожника развивает 842 лошадиных силы, хотя пикап может похвастать 1014 силами. Почему так вышло, объяснил в интервью изданию Muscle Cars & Trucks главный инженер проекта Hummer EV в компании GMC Аль Опенхайзер. Дело в том, что у Hummer EV SUV на 227 миллиметров короче колёсная база, что вкупе с уменьшенным задним свесом делает внедорожник на 508 миллиметров короче в длину, чем пикап. Это означает, что в нём осталось физически меньше места для тяговой батареи, что неминуемо влияет на мощность силовой установки.

По словам Опенхайзера, инженеры могли бы установить в Hummer EV SUV батарею такого же размера, что в пикапе Hummer EV, но это уменьшило бы пространство в салоне и багажном отсеке, поэтому от подобного решения в итоге отказались. «Откровенно говоря, мы не жалеем, что у внедорожника осталось всего лишь 842 лошадиных силы. Не очень-то многие двигатели внутреннего сгорания могут похвастать такой мощностью», - добавил главный инженер. Кроме того, уменьшение габаритной длины и свесов внедорожника имеет свои преимущества с точки зрения проходимости.