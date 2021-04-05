Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом

Концерн General Motors возродил культовый Hummer в виде традиционного внедорожника с двухобъёмным кузовом. Технически и внешне GMC Hummer EV SUV во многом повторяет одноимённый пикап, дебютировавший в октябре прошлого года: оба «Хаммера» - брутальные вездеходы с гигантским клиренсом и электрической силовой установкой.





General Motors пока на раскрывает габариты внедорожника Hummer EV SUV, но известно, что новинка компактнее пикапа. Колёсная база пятидверного «Хаммера» меньше на 227 миллиметров, также уменьшен задний свес, так что покупатели могут рассчитывать на длину около 5,1-5,2 метра от бампера до бампера.

Кузова внедорожника и пикапа максимально унифицированы: до задней стойки вездеходы полностью идентичны. Вне зависимости от типа кузова панели крыши съёмные - секции можно демонтировать и поместить в передний багажник. С кормы электрический внедорожник напоминает топливных предшественников характерными вертикальными фонарями и полноразмерным запасным колесом, подвешенным к пятой двери.

С точки зрения шасси внедорожник и пикап идентичны: у богато оснащённых «Хаммеров» есть пневмоподвеска и полноуправляемое шасси с «диагональным» режимом CrabWalk; стандартный дорожный просвет составляет 257 миллиметров, но на офф-роуде клиренс может быть увеличен до 302 миллиметров, а с опциональной надстройкой Extract Mode - до 404 миллиметов. Даже базовый внедорожник может штурмовать 660-миллиметровый брод.

Внедорожник Hummer EV SUV может быть исключительно пятиместным, причём салон такой же, как у пикапа и по функционалу, и по пространству. Интерьер выполнен нарочито брутально, приборная панель - цифровая диагональю 12,3 дюйма, тачскрина информационно-развлекательного комплекса чуть крупнее - 13,4 дюйма.

Интерьер GMC Hummer EV SUV

Из-за укороченной базы GMC Hummer EV SUV оснащаются менее ёмкой батареей, да и 1014-сильная силовая установка внедорожнику, в отличие от пикапа, не положена.

Пиковая мощность двухобъёмного трёхмоторного вездехода в максимальной комплектации Edition One за 105,6 тысячи долларов - 842 лошадиные силы, (крутящий момент на колёсах 15 590 Нм), запас хода - около 480 километров. Электросистема на 800 вольт входит в штатное оснащение. За доплату в пять тысяч долларов можно заказать 35-дюймовые «грязевые» покрышки, усиленную подвеску, комплекс из 18 камер кругового обзора (в том числе двух под днищем) и блокировки дифференциалов. С таким арсеналом автономность сократится до 450 километров.

Более доступные двухмоторные версии тоже предусмотрены: «среднее» исполнение EV2X стоит 90 тысяч долларов, электродвигатели развивают 634 лошадиные силы и 10033 Нм «с колёс». Запас хода - 480 километров, а особенности оснащения пока не указаны. Базовый Hummer SUV в версии EV2 стоит 80 тысяч долларов, но у него обычная пружинная подвеска, отсутствует полноуправляемое шасси, электросистема упрощённая (на 400 Вольт), а автономность сокращена до 400 километров.

General Motors начнёт продажи внедорожника Hummer EV SUV с богатых комплектаций. Топ-версия Edition One доберётся до покупателей в первом квартале 2023 года, «средние» исполнения появятся у дилеров весной 2023 года, а базовый EV2 задержится на год. Для сравнения поставки пикапов Hummer EV планируют начать осенью этого года.



