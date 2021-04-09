Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000

Илон Маск (Elon Musk) уже подчёркивал, что именно появление аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 позволит Tesla наладить серийное производство тягачей Semi. Пока Tesla и Panasonic на двух разных предприятиях пытаются наладить выпуск малых партий таких батарей. Японский партнёр Tesla утверждает, что ячейки типоразмера 4680 сыграют важную роль в повышении доступности электромобилей.

Более крупная ячейка типа 4680, получившая своё обозначение в честь двух габаритных размеров, позволяет хранить больше электроэнергии. Если сейчас тяговая батарея электромобиля содержит от 4000 до 8000 ячеек типа 18650 или 2170 (на фото выше), то с переходом на ячейку 4680 их количество сократится до 500 штук. Меньше потребуется соединительных проводников, что дополнительно снизит себестоимость батареи. Ячейки типоразмера 4680 должны сыграть ключевую роль в появлении более доступных электромобилей, как отмечают представители Panasonic в интервью Bloomberg.

Сейчас Panasonic независимо от Tesla пытается наладить массовое производство ячеек 4680 на новой линии в Японии. По словам представителей компании, новый типоразмер требует на два уровня более высокой культуры производства, чем предшествующие. Более крупные ячейки сложнее охлаждать, поэтому они больше склонны к перегреву. Во-вторых, важно исключить загрязнение электролита металлическими частицами, которые нередко становятся причиной короткого замыкания и последующего возгорания.

На производстве Panasonic отдаёт приоритет качеству и безопасности продукции, поэтому сейчас компания не готова выпускать более 2,5 млрд ячеек в год. С другой стороны, именно бизнес по производству батарей для электромобилей становится для Panasonic залогом успешной реструктуризации и ухода от традиционных сфер занятий, которые перестали приносить прибыль. Для дальнейшего наращивания объёмов производства аккумуляторов типоразмера 4680, по словам представителей компании, нужно лишь волевое решение руководства.

Panasonic не собирается ограничивать себя сотрудничеством с Tesla, которое ведётся с 2010 года. У японской корпорации есть совместное предприятие с Toyota, которое ориентировано на выпуск призматических тяговых батарей. Точно так же Tesla готова принимать цилиндрические ячейки типоразмера 4680 от других поставщиков - соответствующие намерения демонстрировала южнокорейская компания LG Energy Solution. Сейчас главная задача производителей заключается в переходе от экспериментов к фазе серийного выпуска аккумуляторов нового типа. Илон Маск тоже признаёт, что сделать это не так просто.