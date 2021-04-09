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Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
11:29 09.04.2021 |
Компания Toyota начала оснащать водородный седан Mirai и гибридный Lexus LS ассистентом вождения Advanced Drive. Он соответствует второму уровню автономности по классификации SAE, входит в состав комплекса систем безопасности Toyota/Lexus Teammate и обеспечивает двухстороннюю коммуникацию с водителем.
Функция Advanced Drive работает на базе комплекса Teammate, используя технологии глубокого машинного обучения и искусственный интеллект. Помощник активируется после выбора маршрута в навигационной системе и помогает водителю при движении по автомагистралям. Оснащенные Advanced Drive седаны Toyota Mirai и Lexus LS могут самостоятельно двигаться по выбранной полосе, поддерживать безопасную дистанцию до автомобилей, в том числе пропускать их при сужении дороги, совершать обгоны и перестраиваться. Но водитель при этом всегда должен следить за дорогой.
В работе ассистент полагается на радар миллиметрового диапазона, ультразвуковые датчики, стереоскопическую камеру, оптический и лазерный дальномеры, а также высокоточные карты. В случае опасности столкновения Advanced Drive сначала предупредит водителя, чтобы тот мог приняться соответствующее решение, но если никакой реакции не последует - применит экстренное торможение. Вдобавок Advanced Drive умеет анализировать состояние водителя . Если ему станет плохо, машина самостоятельно остановится на полосе или обочине, включит «аварийку», разблокирует двери и вызовет экстренную службу.
Данные, собранные Advanced Drive, в Toyota будут хранить и обрабатывать с целью сделать систему «умнее» и эффективнее. Обновлять встроенное программное обеспечение, конечно же, будут «по воздуху». Пока что Advanced Drive ставят на Lexus LS 500h и водородный Toyota Mirai второго поколения для японского рынка. Цена машин - от 16 320 000 и 8 450 000 иен соответственно.
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