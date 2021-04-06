Финансовые новости
- |
- 06.04.21
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
12:32 06.04.2021 |
В декабре 2020 года компания Sony начала дорожные испытания своего электромобиля Vision-S, который был создан в сотрудничестве с австрийской Magna в единственном экземпляре для совершенствования фирменных сенсорных систем. Представитель Sony пояснил, что прототип используется, помимо прочего, для тестирования систем, непосредственно влияющих на комфорт передвижения в автомобиле.
Своими соображениями о тенденциях развития профильного бизнеса Sony поделился в интервью Nikkei Asian Review Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi), отвечающий в корпорации за направление робототехники и систем искусственного интеллекта. Sony по-прежнему не демонстрирует явного желания самостоятельно заниматься производством электромобилей, но поясняет, что появление контрактных производителей типа Foxconn в этом сегменте сильно упрощает задачу выхода на рынок для молодых компаний.
Приоритетом для Sony является совершенствование своих сенсорных систем. Помимо камер, она разрабатывает и лидар, позволяющий распознавать препятствия на приличном удалении в любую погоду. Японская компания пока не стремится вторгаться в те сегменты рынка, где достаточно конкурентов с богатым опытом. Соответственно, именно поэтому в качестве силовой установки для прототипа Vision-S выбран электродвигатель, а не ДВС. Японская корпорация пока не готова брать на себя разработку программного обеспечения и компонентов, участвующих в принятии решений во время движения. В первом случае она полагается на программную среду NVIDIA, а во втором сотрудничает с венгерской компанией AImotive.
Зато комфорту и развлечению пассажиров будущих «робомобилей» Sony готова уделять самое пристальное внимание. В этом ей поможет и интеграция сервиса PlayStation Plus в бортовую развлекательную систему, и богатый опыт в создании акустических систем. Используя микрофоны и динамики, Sony может оснащать транспортные средства системой активного шумоподавления. Камеры могут отслеживать состояние дорожного полотна и посылать управляющие команды элементам активной подвески. Даже силовая установка будет настраиваться таким образом, чтобы исключить резкие ускорения и торможения, при которых пассажиров будет укачивать. И всё это делается для того, чтобы они могли спокойно смотреть фильмы, играть или работать в пути, без риска столкнуться с симптомами «морской болезни».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хуже будет всем. Как власть решила сэкономить на больничных
|«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции
|Украинская делегация грубо нарушила дипломатический протокол в Катаре
|Доллар подешевел 5 апреля из-за пасхальных выходных в Европе, но банкиры обещают новое подорожание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
|Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60
Это интересно
|Спутниковый интернет системы Starlink начал работать гораздо быстрее
|Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом
|В Apple придумали, как предотвратить растрескивание складных дисплеев в месте сгиба
|Япония и США будут сообща искать пути выхода из полупроводникового кризиса
|В смартфоне Pixel 6 будет использован собственный ARM-процессор Google
|Китайский 7-нм графический процессор Big Island «почти готов» к массовому производству
|Xiaomi Black Shark 4 Pro стал самым производительным смартфоном марта по версии AnTuTu