Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей

В декабре 2020 года компания Sony начала дорожные испытания своего электромобиля Vision-S, который был создан в сотрудничестве с австрийской Magna в единственном экземпляре для совершенствования фирменных сенсорных систем. Представитель Sony пояснил, что прототип используется, помимо прочего, для тестирования систем, непосредственно влияющих на комфорт передвижения в автомобиле.

Своими соображениями о тенденциях развития профильного бизнеса Sony поделился в интервью Nikkei Asian Review Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi), отвечающий в корпорации за направление робототехники и систем искусственного интеллекта. Sony по-прежнему не демонстрирует явного желания самостоятельно заниматься производством электромобилей, но поясняет, что появление контрактных производителей типа Foxconn в этом сегменте сильно упрощает задачу выхода на рынок для молодых компаний.

Приоритетом для Sony является совершенствование своих сенсорных систем. Помимо камер, она разрабатывает и лидар, позволяющий распознавать препятствия на приличном удалении в любую погоду. Японская компания пока не стремится вторгаться в те сегменты рынка, где достаточно конкурентов с богатым опытом. Соответственно, именно поэтому в качестве силовой установки для прототипа Vision-S выбран электродвигатель, а не ДВС. Японская корпорация пока не готова брать на себя разработку программного обеспечения и компонентов, участвующих в принятии решений во время движения. В первом случае она полагается на программную среду NVIDIA, а во втором сотрудничает с венгерской компанией AImotive.

Зато комфорту и развлечению пассажиров будущих «робомобилей» Sony готова уделять самое пристальное внимание. В этом ей поможет и интеграция сервиса PlayStation Plus в бортовую развлекательную систему, и богатый опыт в создании акустических систем. Используя микрофоны и динамики, Sony может оснащать транспортные средства системой активного шумоподавления. Камеры могут отслеживать состояние дорожного полотна и посылать управляющие команды элементам активной подвески. Даже силовая установка будет настраиваться таким образом, чтобы исключить резкие ускорения и торможения, при которых пассажиров будет укачивать. И всё это делается для того, чтобы они могли спокойно смотреть фильмы, играть или работать в пути, без риска столкнуться с симптомами «морской болезни».