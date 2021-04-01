Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T

Линейка компактных кроссоверов Volkswagen с названиями на букву T пополнилась моделью Taigun, ориентированной на рынок Индии. Его предсерийную версию показали еще в 2020 году, а теперь дебютировал «товарный» вариант - новинка оказалась слегка модернизированным Volkswagen T-Cross, который уже продается в Европе.





Кроссовер базируется на упрощенной версии модульной платформе MQB-A0-IN, на которой также построен недавний вседорожник Skoda Kushaq. С ним же Taigun разделил и моторную гамму: она включает 1,0-литровую «турботройку» мощностью 115 лошадиных сил и 150-сильную «турбочетверку» объемом 1,5 литра. Базовый двигатель сочетается с «механикой» либо шестидиапазонным автоматом, а 1,5-литровый агрегат работает с механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» DSG. Полный привод Volkswagen Taigun не положен.

Фотографий интерьера новинки пока нет. Ожидается, что в богатых комплектациях Taigun получит экран медиасистемы диагональю 10 дюймов, виртуальную панель приборов, новый мультируль и сенсорный блок управления климат-контролем. В целом архитектура салона будет повторять соплатформенный Kushaq.

Производство Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq наладят на одном заводе в индийском городе Пуна, причем уровень локализации будет достигать 95 процентов. В продажу Taigun поступит летом, а ближе к запуску модели объявят цены.







