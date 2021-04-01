Финансовые новости
- |
- 01.04.21
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
10:20 01.04.2021 |
Линейка компактных кроссоверов Volkswagen с названиями на букву T пополнилась моделью Taigun, ориентированной на рынок Индии. Его предсерийную версию показали еще в 2020 году, а теперь дебютировал «товарный» вариант - новинка оказалась слегка модернизированным Volkswagen T-Cross, который уже продается в Европе.
Кроссовер базируется на упрощенной версии модульной платформе MQB-A0-IN, на которой также построен недавний вседорожник Skoda Kushaq. С ним же Taigun разделил и моторную гамму: она включает 1,0-литровую «турботройку» мощностью 115 лошадиных сил и 150-сильную «турбочетверку» объемом 1,5 литра. Базовый двигатель сочетается с «механикой» либо шестидиапазонным автоматом, а 1,5-литровый агрегат работает с механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» DSG. Полный привод Volkswagen Taigun не положен.
Фотографий интерьера новинки пока нет. Ожидается, что в богатых комплектациях Taigun получит экран медиасистемы диагональю 10 дюймов, виртуальную панель приборов, новый мультируль и сенсорный блок управления климат-контролем. В целом архитектура салона будет повторять соплатформенный Kushaq.
Производство Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq наладят на одном заводе в индийском городе Пуна, причем уровень локализации будет достигать 95 процентов. В продажу Taigun поступит летом, а ближе к запуску модели объявят цены.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
|Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде
|New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
|Учёные из США предложили новый источник одиночных фотонов для квантовой криптографии, кубитов и не только
Это интересно
|Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra
|Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой
|Porsche начала тесты синтетического топлива
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом
|Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross
|Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом