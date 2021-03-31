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Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross
23:17 30.03.2021 |
Компания Toyota представила новую версию кроссовера Yaris Cross, которая получила название Adventure (в переводе - приключение). Новинка отличается повышенной прочностью кузова, а также измененным интерьером. Кроме того, новая спецверсия доступна в флагманском исполнении Premiere Edition.
Несмотря на то, что продажи обновленного Toyota Yaris Cross стартовали только в конце прошлого лета, японская компания уже представила новую версию кроссовера, получившую название Adventure. По аналогии со стандартной модификацией модели, новое исполнение построено на платформе TNGA. Однако для новинки инженеры разработали детали кузова повышенной прочности. Yaris Cross Adventure получил внедорожный передний бампер и пластиковую накладку на корме. Кроме того, кроссовер оснастили рейлингами на крыше и 18-дюймовыми колесными дисками.
В интерьере спецверсии появилась черная отделка потолка, сиденья с новым дизайном, а также декоративная линия Warm Gold, проходящая вдоль всей приборной панели и внутренние молдинги дверей. В движение Yaris Cross Adventure приводит знакомая по старшей модели гибридная силовая установка, в которую входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 114 лошадиных сил. Комплектуется кроссовер вариатором, а также интеллектуальной системой полного привода, которая включается автоматически в зависимости от дорожного покрытия.
Кроме того, в первый 12 месяцев продаж покупатели Toyota Yaris Cross Adventure смогут приобрести кроссовер в флагманском исполнении Premiere Edition. Такой автомобиль отличается кожаной обивкой сидений, наличием электропривода двери багажника с датчиками удара, а также проекционным дисплеем и эксклюзивными 18-дюймовыми колесными дисками двухцветного окраса.
Старт приема заказов на обе спецверсии Toyota Yaris Cross начнется в Европе во втором квартале 2021 года. Приобрести первые кроссоверы можно будет в ближайшем сентябре.
В августе прошлого года спортивное подразделение Gazoo Racing представило свое видение кроссовера Toyota Yaris Cross. Тюнинг затронул лишь внешность автомобиля - «начинка» осталась нетронутой.
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