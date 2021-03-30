VW придумала новую марку для своих электрокаров — Voltswagen

Volkswagen случайно опубликовала пресс-релиз на своём сайте, за месяц до назначенного срока объявив о новом названии своего американского подразделения - Voltswagen of America. «Вольт» в названии недвусмысленно подчёркивает усилия немецкого автопроизводителя в области электромобилей. Но хороший ли знак, что «народный автомобиль» (буквальный перевод Volks wagen) стал просто «электрическим»?

Представитель компании отказался комментировать пресс-релиз, который был датирован 29-м апреля и уже пропал с сайта компании. Анонимный информатор ресурса CNBC, ознакомленный с планами компании, подтвердил CNBC подлинность анонса.

В пресс-релизе говорилось, что изменение названия «как ожидается, вступит в силу в мае», причём компания подчёркивала: новое имя является «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электрический транспорт». Марка Voltswagen, судя по анонсу, будет красоваться в качестве внешнего значка на всех будущих электрокарах компании, а обычные автомобили на ископаемом топливе будут иметь только культовую эмблему VW.

Чтобы сохранить элементы наследия Volkswagen, согласно удалённому анонсу, компания планирует сохранить темно-синий цвет логотипа VW для автомобилей с ДВС и использовать светло-синий, чтобы отличать новый, ориентированный на электротранспорт, бренд. Voltswagen of America останется подразделением Volkswagen Group of America и дочерней компанией Volkswagen AG со штаб-квартирой в Херндоне (штат Вирджиния).

Кстати, пресс-релиз VW был неполным, в нём упоминалась необходимость добавить цитату и фотографию с завода автопроизводителя в Чаттануге (штат Теннесси).

Volkswagen объявила недавно о целях значительного увеличения продаж электромобилей до конца десятилетия. Компания ожидает, что к 2030 году более 70 % европейских продаж под её маркой будут составлять электрокары (ранее целью было достичь показателя в 35 %). В США и Китае компания ожидает, что к тому же сроку на электромобили будет приходиться половина её продаж.