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Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
12:01 29.03.2021 |
Глава марки Volkswagen объявил, что компания больше не будет разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания и займётся вместо этого доработкой агрегатов существующего поколения.
Как рассказал в интервью изданию Automobilwoche глава Volkswagen Ральф Брандштеттер, марка сосредоточится на обновлении существующей линейки силовых агрегатов, а разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания больше не имеет смысла. Как и аналогичное решение компании Audi, это связано с перспективным ужесточением экологических стандартов в Евросоюзе: в 2027 году планируется ввести стандарт Евро-7, который, по мнению автопроизводителей, существенно ограничивает возможности двигателей внутреннего сгорания и делает разработку моторов нового поколения попросту бесперспективной.
При этом, по словам главы Audi Маркуса Дюсманна, выигрыш с точки зрения экологии окажется минимален, так что тратить ресурсы на новое семейство двигателей, изначально рассчитанных на стандарт Евро-7, при таких условиях бессмысленно. Как результат, и Volkswagen, и Audi сконцентрируются на адаптации существующих агрегатов к новым экологическим директивам Евросоюза. Точные параметры будущего стандарта Евро-7 только предстоит утвердить экологам: предполагается, что предельные выбросы окислов азота власти сократят с нынешних 80 миллиграммов на километр до 30.
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