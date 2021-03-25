Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля

Всего за два месяца компания Tesla трижды поменяла цены на свои электромобили Model 3 в США. В результате странных манёвров стоимость базовой версии электрического седана вернулась к уровню, соответствующему состоянию на начало февраля. Последнее изменение выразилось в повышении цены на две наиболее доступные версии Tesla Model 3 на $500.

Как поясняет обнаруживший данное изменение сайт Electrek, компания Tesla не комментирует изменения в своей ценовой политике, да и на запросы прессы в целом не отвечает. Напомним, во второй половине прошлого месяца Tesla Model 3 в базовом варианте подешевела в США на $1000, а самая доступная Tesla Model Y потеряла в цене сразу $2000. Теперь компания повышает стоимость Tesla Model 3 в спецификации Standard Range Plus на $500 до $37 990, на аналогичную сумму дорожает версия Long Range с двумя электродвигателями и полным приводом - отныне она стоит $46 990. Самая дорогая версия Tesla Model 3 серии Performance по-прежнему оценивается в США в $55 990. Это уже второе повышение цен за текущий месяц.

Одновременно была повышена на $1200 стоимость Tesla Model Y на китайском рынке, где с января текущего года предлагается кроссовер шанхайской сборки. Дебютная цена новинки оказалась ниже ожидаемой - всего $52 000 в пересчёте по курсу, но на этой неделе обе предлагаемые версии Model Y подорожали в Китае на $1200. В текущем году компания рассчитывает выпустить в КНР около 200 тысяч кроссоверов данной модели, проектная мощность предприятия в Шанхае соответствует 450 тысячам электромобилей в год.