Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1

Компания Aston Martin представила спецверсию суперкара Vantage, которая названа самой мощной в семействе. Новинка получила особое оформление экстерьера в стиле автомобиля безопасности Формулу-1, модернизированную подвеску и восьмицилиндровый битурбомотор AMG.

В движение новинку приводит четырехлитровый битурбомотор V8, выдающий 535 лошадиных сил и 685 Нм. По сравнению с обычным Vantage мощность возросла на 25 сил, но максимальный крутящий момент остался прежним. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат», который перенастроили для трека.

До «сотни» купе разгоняется за 3,6 секунды, а открытой модификации требуется на 0,1 секунды больше времени, чтобы достичь этой же отметки. Максимальная скорость - 314 километров в час (305 километров в час у родстера).

Для спецверсии перенастроили рулевое управление и подвеску, заменив амортизаторы и пружины, а также добавили 21-дюймовые диски и развитый аэродинамический обвес кузова с карбоновыми элементами, увеличивающий прижимную силу на 200 килограммов.

Интерьер особого Vantage выполнен в стиле того же сейфти-кара. Салон отделан черной и серой алькантарой с яркими салатовыми полосами и прострочкой.

У европейских дилеров Aston Martin Vantage F1 Edition появится в мае 2021 года. Стоимость суперкара начинается от 162 000 евро.