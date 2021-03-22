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Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики
12:17 22.03.2021 |
По словам топ-менеджера компании Lamborghini, раньше главной особенностью суперкаров была максимальная скорость, затем - ускорение, а теперь инженеры возьмут курс на управляемость.
Электромобили меняют правила игры на рынке суперкаров: если раньше сумасшедшей динамикой разгона могли похвастать лишь дорогие и мощные спортивные автомобили, то теперь аналогичные показатели всё чаще способны демонстрировать куда более доступные модели с электрическими силовыми установками. Это представляет собой своеобразную проблему для производителей олдскульных суперкаров, поэтому им неизбежно придётся адаптироваться к новой реальности. К примеру, глава представительства Lamborghini в Азиатско-Тихоокеанском регионе Франческо Скардаон рассказал в интервью изданию Car Advice, что в новых моделях приоритетной будет управляемость, а не динамика или максимальная скорость.
По его словам, суперкары когда-то были ориентированы на максимальную скорость как ключевой фактор, а затем все включились в гонку за ускорением с места. Теперь, когда впечатляющей динамики проще добиться при помощи электромоторов, главной ценностью Lamborghini должна стать управляемость. Скардаон убеждён, что этот показатель будет сильным преимуществом итальянских автомобилей, поскольку они лишены главного недостатка электромобилей - аккумуляторных батарей, которые изрядно утяжеляют конструкцию. В прошлом году глава марок Lamborghini и Bugatti Стефан Винкельманн выразил желание сохранить двигатели внутреннего сгорания «как можно дольше».
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