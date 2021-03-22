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Илон Маск ответил на обвинения в шпионаже при помощи электромобилей Tesla
09:25 22.03.2021 |
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что электромобили производителя могут использоваться для шпионажа.
"Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для этой компании были бы чрезвычайно серьезными. Например, если бы Tesla использовала машины для шпионажа в Китае или где бы то ни было в любой стране, нас бы просто закрыли", - Илон Маск.
Ранее издание The Wall Street Joutnal сообщило, что китайское правительство ограничило использование электромобилей Tesla военными, сотрудниками предприятий стратегической важности и государственных ведомств. Власти Китая считают, что они могут представлять угрозу национальной безопасности.
Издание Reuters также сообщало, что автомобилям Tesla запретили заезжать на военные объекты из-за установленных в них камер.
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