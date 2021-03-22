Угроза нацбезопасности. Китайским военным и чиновникам запретили ездить на Tesla на работу

Китайские военные запретили въезд автомобилям Tesla на территорию жилых комплексов для военнослужащих. Сотрудников ряда госагентств попросили не ездить на работу на Tesla из-за камер автомобиля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Приказ обязывает владельцев Tesla парковать автомобили за пределами военных жилых комплексов. Также правительство КНР ограничило использование автомобилей Tesla для военных, работников госпредприятий в стратегических отраслях и ведомствах. В КНР считают, что электрокары могут быть источником утечек информации, важной для нацбезопасности.

Запреты и ограничения связаны с результатами госпроверки автомобилей Tesla, которые вызвали обеспокоенность. Камеры и датчики автомобилей могут вести постоянную видеосъемку и могут получать данные о том, когда, как и где используется автомобиль. Также получать доступ к списку контактов, синхронизированных с автомобилем.

Камеры также могут получать данные о том, когда, как и где используется автомобиль, считают в КНР. В правительстве обеспокоены тем, что некоторые данные могут быть отправлены в США, отмечает источник.

Электрокары Tesla оборудованы внешними камерами и датчиками, необходимыми для парковки и автономного вождения. В зеркале заднего вида Model Y Model 3 также установлена камера для безопасности водителя.