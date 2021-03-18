Toyota представила концепт Aygo X prologue

Компания Toyota опубликовала фотографии экстерьера концепта Aygo X prologue, предвестника нового Aygo. Благодаря увеличенному дорожному просвету и крупным колесам, прототип похож на субкомпактный кроссовер.

Toyota Aygo X prologue получил полностью новый дизайн. В передней части хэтчбека инженеры разместили оригинальную светодиодную оптику, которая выполнена в виде единого элемента, сегменты которого заходят на капот. Задняя часть прототипа получила увеличенное стекло, окруженное вертикальными фонарями, дизайн которых похож на те, которыми оснащен Volvo C30. Как и концепция, Toyota Aygo выполнен в двухцветном окрасе кузова, поэтому покупатели модели смогут персонализировать под себя экстерьер хэтчбека.

Главной особенностью пятидверного Aygo X prologue стал увеличенный дорожный просвет и крупные колеса, благодаря которым хетчбэк A-класса стал похож на компактный кроссовер. Автомобиль оснастили массивной радиаторной решеткой, в которой расположили шестигранные противотуманки. Кроме того, прототип оборудован задним выдвижным креплением для велосипеда, а также встроенными в боковые зеркала экшн-камерами. Однако, доберется ли этот функционал до серийной версии модели, пока неизвестно.

Каким будет интерьер Toyota Aygo, а также технические характеристики обновленного хэтчбека, компания все еще держит в секрете. Известно, что новинка будет построена на модульной платформе TNGA-B, на которой в настоящий момент собирают самые компактные автомобили японской марки - Yaris и его кросс-версию. Ожидается, что серийный Toyota Aygo появится до конца 2021 года.



