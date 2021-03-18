BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4

На ежегодной пресс-конференции BMW Group представлен электрический лифтбек i4. Пока без подробностей, но их обещают раскрыть в ближайшие недели. На рынок модель выйдет в нескольких версиях. Самая «дальнобойная» сможет проезжать до 590 километров.





Рыночный дебют BMW i4 состоится до конца года. Пятидверка Gran Coupé будет доступна в нескольких версиях, в том числе M Performance с установкой мощностью 390 киловатт, или 530 лошадиных сил. Самый быстрый i4 сможет разгоняться до «сотни» за четыре секунды, а самый дальнобойный проезжать без подзарядки 590 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость, как и у кроссовера iX, будет ограничена 200 километрами в час.

Между тем внешне i4 выглядит как нынешняя «четверка» BMW, у которой также появится пятидверная версия Gran Coupé. Однако синие акценты и вертикальные воздуховоды по бокам переднего бампера сближают электрокар и с iX3. Салон же, судя по всему, будет как у iX - то есть там мы увидим, как минимум, изогнутый экран Curved Display и мультимедийный комплекс iDrive восьмого поколения. Выпускать лифтбек будут на заводе в Мюнхене с использованием исключительно энергии гидроэлектростанций.

Первенца нового семейства электрокаров, кроссовер iX, тоже начнут продавать в этом году. Заявлены две версии: iX xDrive40 и iX xDrive50. Цена в Германии - от 77 300 и 98 000 евро соответственно. В 2022-м электрокар привезут в Россию. Всего же к 2023 году BMW охватит электромобилями 90 процентов рыночных сегментов, а в 2025-м появятся так называемые модели Neue Klasse, которые обеспечат дальность пробега на уровне машин, оснащенных топливными двигателями последнего поколения.