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Toyota представила особую Supra. Таких выпустят всего 90 штук
17:43 15.03.2021 |
Компания Toyota приготовила особую версию купе GR Supra под названием Jarama Racetrack Edition. Ее посвятили гоночной трассе Харама в Испании, на которой актуальную «Супру» впервые показали в движении в 2018 году. Тираж такого спорткара ограничен 90 экземплярами: 60 для Европы и 30 для Великобритании.
Кузов Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition выкрашен в синий цвет Horizon Blue, а 19-дюймовые колеса выполнены в матовом черном. Спорткар оснащен тормозами Brembo с красными алюминиевыми суппортами и 348-миллиметровыми вентилируемыми дисками.
В отделке салона использована алькантара с синей прострочкой. Передняя панель украшена вставкой из углеродного волокна с небольшим изображением трека Харама, порядковым номером купе и логотипом Toyota GR Supra.
В оснащение машин из особой серии входит мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем, спутниковой навигацией и 3D-картами, функция интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема с 10 динамиками. За безопасность отвечает пакет Safety+, в который включены адаптивный круиз-контроль с функцией stop-and-go, система предотвращения столкновений и другие ассистенты.
В движение Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition приводит стандартная наддувная «шестерка» объемом три литра, развивающая 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Пару ей составляет восьмидиапазонный автомат. Стоимость лимитированного купе пока не раскрыта - ее обещали объявить ближе к лету.
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