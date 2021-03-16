Электрокары Tesla неожиданно подорожали

Компания Tesla повысила цены на самые доступные и дорогие модификации Model 3 и Model S - на изменение стоимости электрокаров в конфигураторе на сайте марки обратил внимание портал Electrek. Модели подорожали на 500-10 000 долларов, причем это произошло неожиданно, так как автопроизводитель не анонсировал изменения в прайс-листе.

Так, например, Model 3 Standard Range Plus, самая дешевая модель в линейке Tesla, теперь стоит от 37 490 долларов что на 500 долларов выше прежней цены. На столько же увеличилась стоимость полноприводной модификации Long Range AWD, которую можно купить за 46 490 долларов. При этом стоимость топовой версии Performance подорожание не затронуло - как и раньше, такой электрокар оценивается в 55 990 долларов.

Обновленная Tesla Model S

Model S подорожала еще в начале 2021 года, а сейчас была пересмотрена стоимость самой дорогой модификации Plaid+ со 1100-сильной установкой: такой электрокар получил прибавку в 10 тысяч долларов и стоит 149 990 долларов.