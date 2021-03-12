Автопроизводители отказались собирать автомобили для Apple — компании придётся довериться Foxconn и Magna

Появившиеся в последнее время в Сети слухи сообщают о безуспешных попытках Apple договориться с ведущими автопроизводителями по поводу сборки грядущего электромобиля Apple Car.

По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), переговоры с автомобильными компаниями по поводу того, как будет работать такое партнёрство, зашли в тупик. Как сообщается, автопроизводители не желают становиться сборщиками по контракту с Apple, предпочитая работать по привычной схеме - от разработки до выпуска автомобилей под собственным брендом.

По словам одного из менеджеров, работавшего в Apple и Tesla, просьбы Apple собирать для неё автомобили выглядят также, как если бы она просила заклятого конкурента Samsung Electronics выпускать iPhone. Ни один автопроизводитель не хотел бы помогать такому потенциально разрушительному конкуренту, как Apple.

Гурман сообщил со ссылкой на источники в отрасли, что Apple намерена обратиться за услугами по сборке своего автомобиля к своему давнему контрактному партнёру Foxconn, а также к автомобильной компании Magna, которая ранее работала над Apple Car.

Foxconn недавно представила так называемую «открытую платформу MIH» - набор инструментов, позволяющий проектировать компоненты электромобиля, которые будет производить Foxconn. За счёт этого производители смогут быстрее выводить авто на рынок. Также появились сообщения о том, что Foxconn уже инвестирует в производство автомобилей через китайскую компанию по выпуску электромобилей Byron. Кроме того, Foxconn сотрудничает с производителем электромобилей Fisker с целью начала производства к 2023 году.

Что касается Magna, то у неё имеется гораздо больший опыт в производстве автомобилей, поскольку она собирала модели премиум-класса для таких компаний, как BMW, Daimler AG и Jaguar Land Rover.

Вместе с тем опубликованный недавно список вакансий предполагает, что Apple может присматриваться к собственному производству, отметил Гурман. Apple ищет «старшего инженера-технолога» для своей группы специальных проектов, которая занимается разработкой будущего автомобиля компании.